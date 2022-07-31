CHP’li Toprak: Akkuyu pazarlığıyla dolar mı düşürülecek?

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanı Erdoğan Toprak, Akkuyu Nükleer Santral inşaatında yaşananların akıllara farklı pazarlık ve tavizlerin varlığını getirdiğini söyledi.

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Rusya’nın, Akkuyu nükleer santrali yatırımı için Türkiye’ye üç haftada 15 milyar dolar göndereceği duyurulmuş; Hazine ve Maliye Bakanlığıyla Akkuyu Nükleer A.Ş. konu hakkında açıklama yapmak istememişti.

CHP’li Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunda Mersin Akkuyu Nükleer Santral inşaatında yaşananları değerlendirdi.

Toprak, “5 Ağustos’ta Soçi’de gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde, Mersin Akkuyu’da Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom tarafından yapımı üstlenilen Akkuyu Nükleer Güç Santralı inşaatında kullanılmak üzere 15 milyar dolarlık yatırım bedelinin, 5 milyar dolarlık diliminin Rosatom’un Türkiye’de kurduğu Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin banka hesabına aktarılması farklı pazarlıkların ve bazı tavizlerin olduğunu düşündürüyor” dedi.

Geriye kalan 10 milyar dolarlık tutarın da gelecek hafta şirket hesabına geçeceğini söyleyen Toprak, haberin duyulmasıyla döviz kurlarında dalgalanma yaşandığına dikkat çekti.

Bahsi geçen tutarın piyasaya sürülmesi halinde dolarla ani gerilemeler olabileceğine dikkat çeken Toprak, pazarlığın Erdoğan-Putin görüşmesi ile anlaşılacağını söyledi.

Toprak yaşananları şöyle değerlendirdi:

“5 milyar doların ardından, kalan 10 milyar dolarlık tutarın da gelec ek hafta sonuna kadar şirket hesabına geçmiş olacağı kaydedildi. Haberin duyulmasıyla döviz piyasalarında özellikle dolar kurlarında kısa süreli bir dalgalanma yaşandı ve 17,95 TL düzeyinde seyreden dolar/TL kuru 17,77’ye geriledi. Ancak sonrasında yeniden 17,90 seviyesinin üzerine çıktı.

Gelen bu paranın MB rezervlerine bir etkisi söz konusu değil. Ancak psikolojik algı açısından kurlara yansıması önemli. Buna karşılık Rosatom’un Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin hesabına geçen 15 milyar doları tek seferde bozdurarak TL’ye çevirmesi ya da Kur Korumalı Mevduata geçirmesi vb. durumda bir anda piyasaya 5-10-15 milyar doların birden sürülmesi halinde dolar kurunda ciddi bir gerileme olabilir.

Bunun da CB ErdoğanPutin arasında daha önce Tahran’da görüşüldüğü, CB Erdoğan ’ın Putin’den böyle bir destek talep etmesiyle gündeme geldiğini söylemek olanaklı. K arşılığında Putin’in ne talep ettiği ve CB Erdoğan’ın ne vaat ettiği önümüzdeki günlerdeki gelişmelerle görülecek. Bunun yanı sıra Soçi ziyareti öncesi Rusya Dışişle ri Bakanlığı Konsolosluk Daire si Başkanlığının 18 ülke ile vizelerin kaldırılması konusunda görüşme yapıldığını açıklaması Erdoğan-Putin görüşmesinde ele alınacak bir başka konunun da Türk vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldırılması olacağını akla get iriyor. ülke arasında vizeler çok önce kaldırılmıştı.

Aslında ikili 24 Kasım 2015’teki Rus savaş uçağının düşürülmesi krizinin ardından Rusya Türk vatandaşlarına yeniden vize getirdi. Türkiye ise aynı uygulamayı sürdürüyor. Rusya’nın vize uygulaması hem Türk vatandaşlarının bu ülkeye gitmesini zorlaştırıyor hem de Rusya’da iş yapan Türk şirketlerinin Türkiye’den çalışan götürmesini engelliyor. Geçen yıl salgına rağmen 4,6 milyon Rus turist Türkiye’ye vizesiz giriş yaptı. Rusya Dışişleri Konsolosluk Dairesi’nin açıklamasına göre bu yılın ilk 6 ayında vize alarak Rusya’ya gidebilen Tür k vatandaşı sayısı ise sadece 5 bin 600 kişi.”