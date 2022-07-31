Kürt sanatçının konser başvurusuna ‘Kürtçe eserler’ gerekçesiyle ret

Kürt opera sanatçısı Pervin Chakar, Mardin Artuklu Üniversitesi’ne konser için başvurduğunu fakat repertuarındaki Kürtçe şarkılar nedeniyle salon verilmediğini açıkladı.

Fotoğraf: YouTube

Haberi Twitter’dan duyuran Chakar, şunları yazdı: “Mayıs ayında konser vermek için Mardin Artuklu Üniversitesi konser salonuna dilekçe yazdık. Rektör gayet olumluydu. Daha sonra konser repertuarımı istediler. Repertuarımda Kürtçe eserlerin olması sebebiyle bana konser salonunu vermediler. Şehrimde konser veremememin hüznünü yaşıyorum. Bir sanatçının repertuarında hangi diller var diye sorgulanmaz. Bu insanlık suçudur.”

Chakar’ın paylaşımının ardından AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman Kurt, ‘meydan okumayla karşılaştıklarını’ söyledi.

Kurt, Twitter hesabı üzerinden şunları dedi: “Malesef Pervin hanım, hiç ummadığımız bir tavırdı, biz de şaşırdık ve üzüldük. Bütün çabamıza karşın bir de meydan okumayla karşılaştık ama olsun. Onları da aşacağız hiç üzülmeyin.. Kendi yaptığımız yasal düzenlemeleri, geri verdiğimiz gasp edilmiş hakların kullanımını bile engelleyecek derece de korkakça tavırlar ve içimizden dost sandıklarımızdır bizi arkadan vuran maalesef.”