Kosova’da siren sesleri: Sırbistan, müdahale olmadığını açıkladı

Kosova’da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova’daki Sırplar bazı şehir yollarını kapattı.

Sırbistan Savunma Bakanlığı’ysa sosyal medyadaki iddialar üzerine ‘Kosova’ya müdahale etmediklerini ve sosyal medyadaki dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini’ belirtti.

Fotoğraf: AA

Ülke basınındaki haberlerde, Kosova’da siren seslerinin duyulduğu ifade edilirken, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı.

AA’ya konuşan Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.

Bu arada, Kosova polisi ayrıca, ‘bazı yerlerde silah sesleri duyulduğunu belirterek, bunlardan bazılarının polis güçlerine olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını’ kaydetti.

Ülke basınıysa Arnavut kökenli vatandaşlara saldırı olduğu ve bu saldırılarda araçlarda hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.

Bu arada, Kosova hükümeti, kimlik kartları ve araç plakaları için yarından itibaren yeni yasanın yürürlüğe gireceğini belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in bu gece konuşması bekleniyor.