Kosova, Sırbistan’la krize neden olan ‘kimlik kararı’nı bir ay erteledi

Kosova hükümeti, ülkedeki Sırplara da ulusal araç plakası ve kimlik uygulamasını getiren, bu nedenle Sırbistan’la krize neden olan kararı bir ay erteledi.

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Kosova’da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova’daki Sırplar bazı şehir yollarını kapattı.

Sırbistan Savunma Bakanlığı’ysa sosyal medyadaki iddialar üzerine ‘Kosova’ya müdahale etmediklerini ve sosyal medyadaki dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini’ belirtti.

Ülke basınındaki haberlerde, Kosova’da siren seslerinin duyulduğu ifade edilirken, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı.

AA’ya konuşan Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.

Bu arada, Kosova polisi ayrıca, ‘bazı yerlerde silah sesleri duyulduğunu belirterek, bunlardan bazılarının polis güçlerine olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını’ kaydetti.

Ülke basınıysa Arnavut kökenli vatandaşlara saldırı olduğu ve bu saldırılarda araçlarda hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.

Karar ertelendi

Kosova hükümetinin açıklamasında, yarın hayata geçirilmesi planlanan Kosova’da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma zorunluluğun 1 Eylül’e kadar ertelediği yazıldı.

Hükümetin, Kosovalı Sırpların bu akşam sınır geçişlerini kapatma eylemini kınadığına işaret edilen açıklamada, bunların Sırbistan’ın başkenti Belgrad tarafından hazırlandığı ileri sürüldü.