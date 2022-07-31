Siirt’te halkın yeraltından ses geldiğini söylediği köyde inceleme

Siirt’in merkez Meydandere köyünde yeraltından sesler geldiğinin bildirilmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü inceleme yaptı.

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İki haftadır yer altından sesler geldiği ve birkaç saniye süren sarsıntılar olduğunu belirten köy halkının talebi üzerine muhtar Necmettin Baykara AFAD’a başvurdu.

Jeoloji mühendisleriyle inceleme yaptıklarını söyleyen AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun şöyle konuştu: “Birtakım keşif ve incelemelerde bulunduk. Köyün etrafından özellikle yüksek kesimdeki arazilerde meydana gelebilecek yarılma açılmalar var mı diye araştırma yaptık. Hazırlayacağımız jeolojik etüt raporlarını yetkili makamlara ileteceğiz. Köy muhtarının iddia ettiği seslerin nedenini bilmemekteyiz. Bunu ilerleyen zamanlarda tespit edeceğiz.”

‘Deprem oldu sanıyoruz’

Muhtar Baykara da ara sıra gelen ses ve meydana gelen sarsıntıların çok kısa sürdüğünü ve özellikle gece saatlerinde bu sesler üzerine uyandıklarını anlattı.

Baykara şunları söyledi: “Yer altından ses geldiği zaman sanki bir kamyondan malzeme dökülmüş gibi ama ses derinden geliyor. Bu esnada tüm evlerde bir titreme oluyor. Bölgede deprem oldu zannediyoruz, haberlere bakıyoruz bir şey yok. Bir yol çalışması da yok bölgede. Köyümüz baraja 4 kilometre mesafede. Yer altındaki su belki boşlukları dolduruyor da olabilir. Aklımıza başka bir şey gelmiyor.”