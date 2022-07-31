Anket: CHP, Güneydoğu’daki dört şehirde oylarını dört kat artırdı

Rawest Araştırma, Güneydoğu’nun dört ilinde Haziran 2022’de yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre CHP oy oranı yaklaşık dört kat artırdı. HDP’nin oy oranındaysa kayda değer bir değişim görülmedi.

Fotoğraf: Twitter/CHP Fotoğraf Merkezi

Son anketlerde ‘cumhur ittifakı’ bileşenlerinden AKP ile MHP’nin oyları gittikçe düşerken; ‘millet ittifakı’ partileri CHP’yle İYİ Parti’de ciddi bir yükseliş var. Yeni kurulan Gelecek Partisi’yle DEVA Partisi de kuruluştan bu yana AKP’den kayda değer oylar alıyor. HDP’ninse kemik oyunu koruduğu görülürken bazı anketlerde yükseliş de gösteriyor.

Haziran çalışmaları yayımlanan Avrasya, MetroPOLL, Aksoy, ORC, Yöneylem şirketlerinin anket ortalaması şöyle olmuştu:

AKP yüzde 29,85

CHP yüzde 27,3

İYİ Parti yüzde 15,42

HDP yüzde 9,94

MHP yüzde 6,54

Bu yöndeki oranların yanısıra kilit rol oynadığı nitelendirilen Kürt seçmenin de AKP’yle arası açıldı. Öyle ki bölgede yapılan anketlerde CHP’nin oylarında dört kat artış görülüyor.

Rawest Araştırma, Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Van illerinde Haziran 2022’de yürüttüğü saha araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Ankete katılanlara, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, AKP’nin oy oranı yüzde 23,8’e düştü. AKP’nin araştırmanın yapıldığı dört şehirdeki ortalama oy oranı yüzde 34,7’ydi.

HDP’nin oy oranındaysa kayda değer bir değişim yaşanmadı. HDP’nin oyu yüzde 52,4’ten 51,3’e düştü.

Anketin sonuçlarına göre oy oranında en büyük değişimi yaşayan parti CHP oldu. “CHP’ye oy vereceğim” diyenlerin oranı yüzde 2,7’den, yüzde 9,8’e yükseldi.

Grafik: Rawest Araştırma

Araştırmanın bir başka dikkat çeken yönüyse AKP’den kopanların kurduğu Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oy oranları oldu. Ankete göre, Gelecek Partisi yüzde 2,6 oy oranına sahip olurken; DEVA Partisi ise yüzde 4,7’lik oy düzeyine erişti.