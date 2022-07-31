Soylu duyurdu: Tekirdağ Limanı’nda 242 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Limanı’ndaki bir ticari gemide 242 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

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Soylu, operasyonu Twitter’dan şöyle duyurdu: “Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı’nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı.”

Soylu, açıklamayla birlikte operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Marşal Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı elde edildi.

Bunun üzerine, 4 Temmuz’da Brezilya’dan yola çıkan geminin hareketleri radar sistemleri, hava unsurları ve yüzer unsurlarla takibe alındı.

Geminin dün Tekirdağ Martaş Limanı’na varmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi.

Gemi içerisinde ve geminin su altı kısmında arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kilogram kokain bulundu.

Gemide ve deniz çevresinde, su altında ve üstünde aramalara devam ediliyor.