YSK, Erdoğan’ın adaylığında görüş bildiremedi: Görev alanımızda değil

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 9 Haziran 2022’de ‘adaylığını‘ açıklamasından sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bir dilekçe vererek, “Erdoğan hukuken aday olabilir mi?” diye sordu. YSK, Kulaksız’ın sorusunu, ‘görev alanında yer almadığı’ gerekçesiyle görüş yanıtlamadı: “Yüksek Seçim Kurulu’nun görevleri arasında bulunmayan bir konuda görüş bildirilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir. Açıklanan gerekçelerle görüş bildirilmesine yer olmadığına oybirliği karar verildi.”

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LDP Genel Başkanı Kulaksız, Erdoğan’ın 9 Haziran 2022’de ‘adaylığını‘ açıklamasının ardından YSK’ye aday olup olamayacağını sordu.

“Erdoğan hukuken aday olabilir mi?” sorusunu YSK, şöyle yanıtladı:

“İlgili kanunda, YSK’nın görev ve yetkileri sayılmıştır. Sayılan bu görevler arasında özel nitelikli istemler konusunda görüş bildirme görev ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu’nun görevleri arasında bulunmayan bir konuda görüş bildirilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir. Açıklanan gerekçelerle görüş bildirilmesine yer olmadığına oybirliği karar verildi.”

Bir dilekçe de AYM’ye

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre LDP ise cevabın tartışmaları bitirmediğini söyleyerek YSK’ya ikinci bir dilekçe gönderdi: “Temennimiz, demokrasiye ve tarihe karşı taşıdığınız sorumlulukla yapacağınız belirsizliği giderecek gerçek bir açıklama ile ülkemiz kamuoyunu tereddütte yer bırakmayacak şekilde bilgilendirmenizdir.”

Kulaksız, YSK’nın konuya açıklık getirmemesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne de dilekçe verdi. Dilekçede, “T.C Anayasa’nın açık hükümlerine göre, mevcut cumhurbaşkanının üçüncü defa aday olup olmayacağının, aday olması mümkünse bunun koşullarının neler olduğunun tarafımızla paylaşılmasını arz ve talep ederiz” dendi.