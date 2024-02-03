Akşam Postası / 3 Şubat 2024

DEM Parti İstanbul’dan aday çıkarıyor
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul’dan aday çıkarma kararı aldı.
Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye 26 milyon avroluk deprem yardımı
Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgesindeki mültecilere ve bölge halkına destek amacıyla Türkiye’ye 26 milyon avro verecek.
Bakan Tekin ‘Çalışmalar tamamlandı’ dedi: Müfredat değişiyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın değiştirileceğini söyledi.
MİT Başkanı Kalın Hamas başkanıyla görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldi.
Yeniden Refah seçime kendi adaylarıyla giriyor
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlere ittifaksız gireceklerini duyurdu.
MSB: Bir asker şehit, iki asker yaralı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil’in şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını duyurdu.
Alper Gezeravcı’nın dönüşü ertelendi
Alper Gezeravcı’nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya’ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat’a ertelendi.
Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırı: 17 IŞİD’li yakalandı
İstanbul Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü IŞİD üyesi 17 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.
Kırmızı bültenle aranıyordu: Uyuşturucu kartelinin elebaşı İstanbul’da yakalandı
Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul’da yakalandı.
Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu
Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,50, gram altın yüzde 1,12 değer kazandı.
Morgan Stanley ve JPMorgan’dan Fatih Karahan analizi: MB daha şahin olacak
ABD’li iki yatırım bankası Merkez Bankası (MB) başkanının değişmesinden sonra art arda açıklama yaptı.
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,83 kazançla 8.665,68 puandan tamamladı.
Emeklilere ödenecek zam farkı tarihi belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam farkı ödemesi 6 Şubat’ta başlayacak.
Ali Koç başkanlığı bırakacağını duyurdu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hazirandaki başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.
Arjantin halkı sokakta: Anayasa üzerinde yetki isteyen Milei’ye protesto
Arjantin Başkanı Javier Milei’nin desteklediği ve Kongre’ye danışmadan kendisine anayasa üzerinde karar alma yetkisi vermeyi amaçlayan ‘torba yasa’ ülke genelinde protesto edildi.
Paris’te bıçaklı saldırı: Biri ağır, üç yaralı
Fransa’nın başkenti Paris’te tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi yaralandı.
Biden’ın ‘gizli kartı’ Taylor Swift
ABD’deki birçok önemli olaya damgasını vuran isim, Taylor Swift. Pop yıldızının etki gücü göz önüne alındığında, seçimlerde Biden’ın ‘gizli kartı’ olabileceği konuşuluyor.