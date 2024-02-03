Morgan Stanley ve JPMorgan’dan Fatih Karahan için farklı analiz

ABD’li iki yatırım bankası Merkez Bankası (MB) başkanının değişmesinden sonra art arda açıklama yaptı.

Morgan Stanley, ‘değişiklik nedeniyle para politikasında farklılık’ beklemiyor. JPMorgan’sa ‘MB’nin Karahan liderliğinde şahinleşeceği’ni öngörüyor.

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Hafize Gaye Erkan cuma günü piyasalar kapandıktan Merkez Bankası başkanlığından alınmıştı. Aynı gece yeni başkan olarak yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.

Bu değişiklikten sonra iki yatırım bankası açıklama yaptı.

‘Siyasi bir tercihe işaret etmiyor’

Morgan Stanley’in açıklaması şöyle:

* TCMB’nin Karahan yönetiminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz.

* Görüşümüz şöyle: 2019 ve 2021’deki geçmiş başkan değişikliklerinin aksine, bu durum politika yönünde bir değişikliğe ya da daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor. MB’nin dezenflasyona öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz. MB’nin önümüzdeki perşembe günü (8 Şubat) yapacağı basın toplantısında politika mesajlarını dinleme şansımız olacak.

‘Yatırımcı için rahatsızlık yaratıyor’

JPMorgan’ın açıklaması şöyle:

* Ani liderlik değişiklikleri yatırımcılar açısından rahatsızlık yaratırken, yeni MB başkanını enflasyonun düşürülmesi ve lira açısından olumlu görüyoruz.

* Artık son PPK açıklamasındaki güvercin eğiliminin tersine dönmesi muhtemel. Önümüzdeki perşembe günü Karahan’ın ileriye yönelik şahin bir yönlendirme yapmasını bekliyoruz.

* Para politikasının önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne daha duyarlı olması muhtemel olduğundan, daha sıkı makro ihtiyati tedbirlerle birlikte yüksek faiz oranlarının daha uzun süre devam etmesini bekliyoruz.