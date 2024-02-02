Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan

Merkez Bankası başkanlığından istifa eden Hafize Gaye Erkan’ın yerine Fatih Karahan getirildi.

Kötü giden ekonomiyi toparlaması için genel seçimlerin ardından ‘tam yetki’yle Hazine ve Maliye bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek’in ardından Merkez Bankası koltuğuna da Hafize Gaye Erkan oturmuştu.

Ancak Erkan’ın başkanlığı da bir öncekiler gibi uzun sürmedi. Gaye Erkan, hakkında ‘büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlendiğini’ belirterek istifa etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaye Erkan’ın istifası için “Karar tamamen şahsidir” demiş ve yeni başkanının kendi ‘önerisi doğrultusunda’ atanacağını söylemişti.

Bunun üzerine başkanlık koltuğuna MB başkan yardımcılarından Fatih Karahan’ın getirildi.

Karahan’ın göreve getirildiği kararı, bugün yayınlanan Resmi Gazete’de yer aldı.

Fatih Karahan kimdir?

1982’den Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006’da Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012’de Pensilvanya Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022’ye kadar kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da çalışan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist hizmet verdi. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023’te Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.