DEM Parti İstanbul’dan aday çıkarıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul’dan aday çıkarma kararı aldı.

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DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

Mezopotamya Ajansı’ndan Mehmet Aslan’ın haberine göre MYK toplantısında İstanbul’da aday çıkarma kararı alındı. Aday gösterilecek isimlerse henüz netleşmedi.

Ayrıca Bolu’da Veli Saçılık’ın adaylığı kesinleşirken, Antalya’da Kemal Bülbül ismi öne çıktı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’ın yarınki basın toplantısında bir çok kentin adaylarının isimlerini açıklayacağı öğrenildi.

Başak Demirtaş beklentisi

DEM Parti’nin İstanbul’da HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı aday göstermeyi planladığı iddia edilmişti.

Başak Demirtaş da partiden kendisine henüz teklif gelmediğini ama gelirse düşüneceğini söylemişti: “Halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz.”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de bunun üzerine Başak Demirtaş’ın açıklamasının resmi başvuru niteliğinde olduğunu belirterek “Başak Demirtaş DEM Parti’nin aday adayıdır” demişti.