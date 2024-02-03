Bakan Tekin ‘Çalışmalar tamamlandı’ dedi: Müfredat değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın değiştirileceğini söyledi.

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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) paylaşılan açıklamaya göre Tekin ‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’ programı kapsamında İstanbul ve Ankara’da ikişer defa olmak üzere Eskişehir, Konya, Kastamonu ve Sivas’ta öğretmenlerle buluştu.

Tekin, bakanlığın önemli bir çalışması olan müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah.”