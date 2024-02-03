MİT Başkanı Kalın Hamas başkanıyla görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldi.

İbrahim Kalın – İsmail Haniye.

AA’nın güvenlik kaynaklarından aktardığına göre toplantıda rehine takası, Gazze’deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü.

Görüşmede Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde durulduğu kaydedildi.

Toplantıda ayrıca başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.