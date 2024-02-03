Ali Koç başkanlığı bırakacağını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hazirandaki başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

Ali Koç. (AA)

Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

NTV Spor’un haberine göre Ali Koç’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Transferde hızlı davrandık ve daha iyi bir kadro mühendisliği yaptık. Krunic ve Bonucci’yi aldık. Krunic yaz döneminde çok daha pahalıya gelebilirdi ama şimdi 3 milyon avronun altında aldık.

*Çağlar Söyüncü’nün transferinde kulübüyle kapatılmaz bir fark vardı. Biz masadan çekildik. Çağlar Fenerbahçe’de sadece dört ay forma giyebilmek için büyük bir fedakarlık yaptı ve Atletico Madrid’le yaptığı anlaşmadaki imza parasının büyük bir bölümünden feragat etti. Kendisine özellikle teşekkür etmek istiyorum.

*TFF’den bahsetmek istiyorum biraz da. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok olağanüstü olayların yaşandığı ülkemizde Futbol hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. TFF’nin kurullarının, hakemlerinin kararları ve performansları Avrupa’nın büyük liglerinde hiç görülmemiş bir seviyede kaderimizi etkiliyor. Tek dileğimiz, adil bir yönetim olması ve hakem kararlarında çifte standardın yok edilmesi

*Allah’ın izniyle inşallah hazirana yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe’nin hayrına olduğuna inanın. Sadettin Saran için bir yanlış anlaşılma var. “Şampiyonluğa giderken imza toplamak neyin nesi” diye bir söylem var. Sayın Saran benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini ve bu konuda kendisinin aday olmak istemediğini, doğru olanın da benim devam etmem olduğunu söyledi. Ben de kendisine devam etmeyi düşünmediğimi, onun da aday çıkmasını söyledim. O da bana her seferinde aday olursam aday çıkmayacağını söylüyor. Biz ona söyledik ki imzayı toplaman lazım ki biz de senle bilgileri paylaşalım.