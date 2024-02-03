Rocky serisinin Apollo Creed’i hayatını kaybetti

Rocky serisinin ilk dört filminde Apollo Creed karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Carl Weathers, hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Hollywood Reporter

Weathers 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Rocky serisinin ilk dört filminde Sylvester Stallone’un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin hem rakibi hem dostu Apollo Creed karakterine hayat veren Weathers’in ölüm haberini ailesi duyurdu:

“Carl Weathers’ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde öldü. Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı.”