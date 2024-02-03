Kylian Mbappe Real Madrid yolcusu

Fransa 1’inci Futbol Ligi ekiplerinden Paris-Saint-Germain’in (PSG) yıldız oyuncusu Kylian Mbappe tercihini Real Madrid’den yana kullandı.

Kylian Mbappe. (Reuters)

PSG’nin Mbappe’ye yıllık 100 milyon avrodan dört senelik sözleşme teklif ettiği belirtilmişti.

PSG’deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu, tekliflere rağmen Real Madrid’den yana kullandı.

Le Parisien’in haberine göre Mbappe, Real Madrid’e katılmaya karar verdi.

Mbappe’nin yeni sezondan itibaren Real Madrid forması giyeceği belirtildi.

PSG formasıyla toplam 288 maça çıkan Mbappe 241 gol, 105 asistlik istatistik yakalamayı başardı.