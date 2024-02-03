Arjantin halkı sokakta: Anayasa üzerinde yetki isteyen Milei’ye protesto

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 129,11 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon ocakta aylık yüzde 9,38 arttı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın aralık verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,12, yıllıksa yüzde 127,21 artmıştı. Ocakta aylık artış yüzde 9,38 oldu. ENAG, 12 aylık enflasyonu yüzde 129,11 olarak hesapladı. İstanbul Ticaret Odası da […]