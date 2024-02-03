Yaramazlara biraz batar!

Arjantin halkı sokakta: Anayasa üzerinde yetki isteyen Milei’ye protesto

Arjantin Başkanı Javier Milei’nin desteklediği ve Kongre’ye danışmadan kendisine anayasa üzerinde karar alma yetkisi vermeyi amaçlayan ‘torba yasa’ ülke genelinde protesto edildi.

Başkent Buenos Aires ise savaş alanına döndü.


Fotoğraf: AA

Arjantin’de binlerce kişi Milei’nin ekonomik reform teklifini protesto etti. Polis, Milei’yi dikdatörlükle suçlayan göstericilere müdahale etti. Tepki çeken düzenleme, devlet kurumlarının özelleştirilmesini öngörüyor.

Milei, enflasyonun yüzde 200 olduğu ülkede, 10 yılların en kötü ekonomik krizine karşı liberal politikalar öneriyor.

Geçen aralıktaki seçimlerle iş başına gelen Milei, kamu bütçesini kısmayı, devlet kontrolünü azaltmayı vaat ediyordu.

Milei’nin iktidar koalisyonu Kongre’nin her iki kanadında da azınlık durumunda. Bu şartlarda paket Kongre’nin alt kanadından geçerse, gelecek hafta Senato’da ele alınacak.

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