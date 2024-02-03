Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,50, gram altın yüzde 1,12 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 1,12 kazançla 1.989 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,15 artışla 13.372 liraya yükseldi.
Doların fiyatı yüzde 0,50 artışla 30,4620 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,20 azalışla 32,9210 lira oldu.
Geçen hafta 38,6820 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,21 azalarak 38,5990 liraya geriledi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 0,46 kazançla 35,4030 liradan alıcı buldu.