Yaramazlara biraz batar!

Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırı: 17 IŞİD’li yakalandı

İstanbul Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü IŞİD üyesi 17 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

Fotoğraf: AA

Kilise saldırısıyla bağlantılı olan terör örgütü IŞİD üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.


Ne olmuştu?

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlenmişti. Kiliseye gelen kar maskeli iki kişi tarafından ateş açılmış, ayine katılanlar arasında bulunan Tuncer Murat Cihan adlı kişi hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki katil zanlısının yakalandığını duyururken, IŞİD saldırısı ihtimaline dikkat çekerek, “Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz” demişti.

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