Yaramazlara biraz batar!

Alper Gezeravcı’nın dönüşü ertelendi

Alper Gezeravcı’nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya’ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat’a ertelendi.

Fotoğraf: AA

SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.


Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat’tan önce ISS’ten ayrılmayacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS’ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi

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