Akşam Postası / 3 Ağustos 2023

TÜİK enflasyonunda ‘sert’ yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon temmuzda yüzde 47,83 oldu. Aylık artışsa yüzde 9,49

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 122

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 122,88 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon temmuzda aylık yüzde 13,18 artarken yedi aylık artış oranı yüzde 69,21 oldu.

Mehmet Şimşek, enflasyon için 2024 ortasını işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak” dedi.

Hikmet Çetin’de ‘Kılıçdaroğlu’ beklentisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüşen eski CHP lideri Hikmet Çetin, “Kılıçdaroğlu devam eder, öyle görünüyor” dedi.

AKP, Ankara için Hulusi Akar’ı düşünüyormuş

Gazeteci Fatih Altaylı, eski savunma bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın, Ankara’da büyükşehir belediye başkanı adayı gösterileceğine dair AKP’lilerden kendisine ‘dedikoduların’ geldiğini yazdı.

Genelkurmay başkanı Metin Gürak oldu

Genelkurmay başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

AKP, Disney Plus’a ‘her türlü karşılığı’ verecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Disney Plus’ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz” dedi.

Şahika Ercümen, 100 metre dalışta Türkiye rekoru kırdı

Dünya Serbest Dalış Kupası’nda mücadele eden milli sporcu Şahika Ercümen, 100 metrede Türkiye rekoru kırdı.

Mavi tikli kullanıcılar Twitter’da ‘kolayca’ video indirebilecek

Twitter’ın sahibi Elon Musk, mavi tikli kullanıcıların Twitter’dan doğrudan video indirebileceğini duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Sophie Gregoire boşanıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau boşanma kararı aldı.

Fenerbahçe Diego Rossi’nin ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi’nin MLS ekibi Columbus Crew’e transfer olduğunu açıkladı.