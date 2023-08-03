Akşam Postası / 3 Ağustos 2023

TÜİK enflasyonunda ‘sert’ yükseliş
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon temmuzda yüzde 47,83 oldu. Aylık artışsa yüzde 9,49
ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 122
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 122,88 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon temmuzda aylık yüzde 13,18 artarken yedi aylık artış oranı yüzde 69,21 oldu.
Mehmet Şimşek, enflasyon için 2024 ortasını işaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak” dedi.
Döviz arayışı: Şimşek ve Erkan, JP Morgan’ın yatırımcı toplantısına katılacak
16 şirket, birbirinin çalışanını işe almamak için anlaşmış
Hikmet Çetin’de ‘Kılıçdaroğlu’ beklentisi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüşen eski CHP lideri Hikmet Çetin, “Kılıçdaroğlu devam eder, öyle görünüyor” dedi.
AKP, Ankara için Hulusi Akar’ı düşünüyormuş
Gazeteci Fatih Altaylı, eski savunma bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın, Ankara’da büyükşehir belediye başkanı adayı gösterileceğine dair AKP’lilerden kendisine ‘dedikoduların’ geldiğini yazdı.
Genelkurmay başkanı Metin Gürak oldu
Genelkurmay başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.
AKP, Disney Plus’a ‘her türlü karşılığı’ verecek
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Disney Plus’ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz” dedi.
Şahika Ercümen, 100 metre dalışta Türkiye rekoru kırdı
Dünya Serbest Dalış Kupası’nda mücadele eden milli sporcu Şahika Ercümen, 100 metrede Türkiye rekoru kırdı.
Mavi tikli kullanıcılar Twitter’da ‘kolayca’ video indirebilecek
Twitter’ın sahibi Elon Musk, mavi tikli kullanıcıların Twitter’dan doğrudan video indirebileceğini duyurdu.
Windows 11’deki ‘gizli’ özellikleri etkinleştiren uygulama sızdırıldı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Sophie Gregoire boşanıyor
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau boşanma kararı aldı.
ABD’nin Maryland eyaletinde yasallaşan marihuana satışlarından ilk ay 87,4 milyon dolar gelir elde edildi
Fenerbahçe Diego Rossi’nin ayrılığını duyurdu
Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi’nin MLS ekibi Columbus Crew’e transfer olduğunu açıkladı.