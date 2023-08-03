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Yaramazlara biraz batar!

Mavi tikli kullanıcılar Twitter’da ‘kolayca’ video indirebilecek

Twitter’ın sahibi Elon Musk, mavi tikli kullanıcıların Twitter’dan doğrudan video indirebileceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Twitter’daki bir videoyu indirmek için normalde Twitter harici platformların kullanılması gerekiyor.


Musk, mavi tikli kullanıcıların artık buna gerek kalmadan video indirebileceğini söyledi. Twitter paylaşımında Musk, video tam ekranken sağ üst köşede çıkan üç noktaya tıklanması suretiyle videoların indirilebileceğini açıkladı.

Videonun indirebilmesi için videoyu paylaşan hesabın buna izin vermesi gerekiyor.

Mavi tik aylık 8 dolara satılıyor.

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