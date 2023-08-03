AKP, Ankara için Hulusi Akar’ı düşünüyormuş

Gazeteci Fatih Altaylı, eski savunma bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın, Ankara’da büyükşehir belediye başkanı adayı gösterileceğine dair AKP’lilerden kendisine ‘dedikoduların’ geldiğini yazdı.

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Altaylı, AKP kanadından sürekli dedikoduların geldiğini belirterek, Akar’ın Mart 2024’te yerel seçimlerde Ankara adayı gösterileceğine dair iddiayı yazdı.

Altaylı şunları kaydetti: “AK Parti kanadından her gün yeni dedikodular geliyor. Bunlar arasında en şaşırtıcı olan dün kulağıma fısıldandı. AK Parti Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmayı planlıyor. Bu isim sizi de şaşırtabilir. Parti içi dedikodulara göre, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar’ı düşünüyormuş. Olur olmaz bilemem. Ama konuşulduğunu biliyorum.”