Hulusi Akar meydan okudu: Kendine güvenen varsa yasadışı geçişi denesin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır güvenliğine ilişkin eleştirilere “İsteyen, kendine güvenen varsa yasadışı geçişi denesin” diyerek yanıt verdi.

Hulusi Akar. (AA)

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile Suriye sınır hattını inceledi.

Burada konuşan Akar, şunları dedi:

“Yüksek teknolojiyle teçhiz edilmiş Mehmetçik görevini gece-gündüz demeden başarıyla yerine getirmektedir. Yaptığımız çalışmalarda elimizdeki imkanları son derece etkin kullanarak hiçbir eksikliğe meydan vermeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yasa dışı geçişle ilgili ortaya atılan birtakım videolar ve fotoğrafların kesinlikle bizim hududumuzla alakası yok. Hududumuza ait olmayan görüntüler üzerinden bazıları hudutlarımızla ilgili birtakım yorumlarda bulunulmakta. Bunlar yakışıksız, gerçeklere dayanmayan ve olmaması gereken davranışlar.

Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasadışı geçişi denesin. Onun için de bu iddialar, eleştiriler bize Ahmet Kaya’nın şarkısındaki ‘Nereden baksan tutarsız, nereden baksa ahmakça’ ifadelerini hatırlatıyor.”