Şahika Ercümen, 100 metre dalışta Türkiye rekoru kırdı

🇹🇷 Türkiye Serbest Dalış Tarihinde hem kadın hem erkeklerde sabit ağırlık ile İLK 100 Metreye inen sporcu olduk ve rekor kırdık 🇹🇷❤️ Duygularım tarifsiz ❤️ 100. Yılımıza armağan olsun ❤️ #100yıl100metre #Türkiye pic.twitter.com/uy1RACS4zz