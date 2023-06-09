Şahika Ercümen’in dalış kıyafetleri gümrüğe takıldı: Dünyada hiçbir rakibim bunlarla uğraşmıyor

Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, dalışlarda kullandığı kıyafetlerin gümrüğe takıldığını ve yüksek vergiler nedeniyle iade edebileceğini aktararak isyan etti.

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Ercümen, sosyal medya hesaplarından ‘Yine bir gümrük vakası’ diye yaptığı paylaşımında üzerine göre dikilmiş dalış kıyafetlerinin gümrüğe takıldığını belirterek, yarışmalarda ve antremanlarda eksik malzemelerle antrenman yapacağını söyledi.

Uzun zamandır yetkililerle iletişimde olduğunu ancak milli sporcu belgesini sunmasına karşın bir gelişme olmadığının altını çizen Ercümen, antremanlarından geri kaldığını aktardı.

Antremanlarımdan geri kaldım

Ercümen’in paylaşımı şu şekilde:

*Dalışlarda kullanmam için sponsorumun ücretsiz gönderdiği, üzerime göre dikilmiş dalış elbiseleri yine gümrüğe takıldı. Biliyorsunuz geçenlerde 40 bin TL üzeri vergi çıkmıştı! Şimdi ne çıkacak bilmiyorum, bu yüzden geri iade edebilirim. Maalesef yarışmalarda ve antrenmanlarda giyeceğim elbiseleri teslim alamayıp eksik malzemelerle antrenman yapacağım.

*Uzun zamandır gerekli yerlerde iletişimdeyim. Milli sporcu belgemi vs sundum fakat bir gelişme olmadı… Buna karar veren kişiler umarım milli sporcu olarak maddi manevi beni çok yorduğunuzun, sayenizde antrenmanlarımdan geri kaldığımın farkındasınızdır. Dünyadaki hiçbir rakibim bunlarla uğraşmıyor bilin istedim.

Geçtiğimiz aylarda da satın aldığı spor malzemeleri için çıkan gümrük vergisine tepki gösteren Ercümen, “Yurt dışından yarışlar için birkaç malzeme söyledim, çıkan gümrük vergisi 41.270 TL! (Benim malzemeler o kadar tutmuyor)” demişti.

Ercümen, daha sonra yaptığı paylaşımda Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün kendisiyle iletişime geçtiğini ve yardımcı olacaklarını söylediğini iletti.