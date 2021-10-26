Şahika Ercümen’den dünya rekoru

Milli dalışçı Şahika Ercümen, Antalya’nın Kaş ilçesinde, Cumhuriyet’in 98’inci yılına ithafen tek nefeste 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre serbest dalış dünya rekortmeni Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metre derinliğe indi. Kadın ve erkeklerde dünya rekoru kırma denemesini Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında yaptı.

Paletsiz ve tüpsüz olarak 100 metre derinliğe inmesi 2 dakika 53 saniye süren Ercümen, 98 metreden ileriye dalarak ‘dünya rekorunu Cumhuriyet’in 98’inci yıldönümüne ve Mehmetçiğe ithaf etmek istediğini’ söyledi.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Ercümen, “Bu dünya rekoruyla aynı zamanda iklim krizi, küresel ısınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara dikkat çekmek istedik” dedi.