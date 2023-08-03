Yapay zeka, meme kanseri teşhisinde kullanılabilir

İsveç’teki bir araştırmaya göre yapay zeka, meme kanseri tarama görüntülerini doğru okuyabiliyor.

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BBC’nin aktardığına göre Lund Üniversitesi’ndeki bir ekip tarafından yönetilen araştırmacılar, yapay zekanın kanseri iki radyologla ‘benzer oranda’ tespit edebildiğini ortaya çıkardı. Ama yapay zekanın tarama programlarında kullanılıp kullanılamayacağını tam olarak belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtildi.

Lancet Oncology’de yayımlanan araştırmaya yaş ortalaması 54 olan İsveçli 80 binden fazla kadın dahil edildi.

Taramaların yarısı standart bakım olarak bilinen iki radyolog tarafından değerlendirilirken, diğer yarısı yapay zeka destekli tarama aracı tarafından değerlendirildi ve ardından bir veya iki radyolog tarafından yorumlandı.

Yapay zekanın taradığı görüntülerden 244’ünde, radyologların taradığı görüntülerdeyse 203 kadında kanser teşhis edildi.

Yapay zeka ve radyologların ‘yanlış tespit’ oranıysa yüzde 1,5 çıktı. Yani yapay zeka ve radyologların doğruluk oranı benzer.

Araştırmanın başyazarı Dr. Kristina Lang, yapay zekanın meme kanseri taramasında kullanılma potansiyeline sahip olduğunu ve dünya çapında görülen radyolog eksikliklerini gidermeye yardımcı olduğunu söyledi. Ama Lang, yapay zekanın potansiyelini ve maliyetini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.