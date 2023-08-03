Hikmet Çetin’de ‘Kılıçdaroğlu’ beklentisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüşen eski CHP lideri Hikmet Çetin, “Kılıçdaroğlu devam eder, öyle görünüyor” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı.

İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar veriyor.

İBB Başkanı İmamoğlu, geçen günlerde eski SHP ve CHP liderleri Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen’le İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde buluşmuştu.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Çetin, eski CHP genel başkanları olarak İmamoğlu’na ‘İstanbul’un mutlaka kazanılması gerektiğini söylediklerini’ kaydetti.

İmamoğlu’nun bu konuda bir şey demediğini söyleyen eski CHP lideri, kurultayda ne olacağına dair bir soruyu “Kılıçdaroğlu devam eder, öyle görünüyor” diye yanıtladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, ‘partililer’ olarak Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu da “Ben ‘Genel başkanlığa adayım’ demem. Aday gösterilirsem ayrı bir şey, delegelerin iradesine ipotek koyamam” demişti.

Kurultay süreci başladı

Kurultay sürecine giren partide, mahalle delegelerinin belirlenmesiyle 5 Ağustos’ta ilçe başkanlıkları için seçim süreci başlayacak. Bunun ardından 10 Eylül’de ilçe kongreleri sona erecek ve 16 Eylül’de il kongreleri başlayacak. 15 Ekim’deyse CHP parti meclisi büyük kurultay için tarih belirleyecek.

Kılıçdaroğlu’na yakın birçok CHP’li kurmay süreçte İmamoğlu’nun yanında yer alırken, parti meclisi (PM) ikiye ayrılmış bir görünüm veriyor.

PM’nin ikiye ayrılması, kurultay ve belediye başkan adayları gibi birçok önemli konuda yönetimin tek başına karar alamama olasılığını gündeme getiriyor.