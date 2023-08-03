ABD’nin Maryland eyaletinde yasallaşan marihuana satışlarından ilk ay 87,4 milyon dolar gelir elde edildi

ABD’nin Maryland eyaletinde yasal hale gelen marihuana satışlarından ilk ayın sonunda 87,4 milyon dolarlık gelir elde edildiği bildirildi.

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Maryland Marihuana İdaresi (MCA), temmuz başı itibarıyla eyalette esrar satışının yasal hale geldiğini hatırlattı.

İlk ayın sonunda esrar satışından elde edilen gelirin 87,4 milyon dolara ulaştığını açıklayan MCA, bu rakamın, esrarın sadece tıbbi raporla hastalara satıldığı bir önceki ayki rakamın yaklaşık ‘iki katına karşılık geldiğini’, satışlarda en çok tercih edilen ürünün, 50 milyon dolarlık payla kenevir çiçeğinden yapılan marihuana türü olduğunu belirtti.

MCA, Maryland’de esrar satışlarının serbest olmasında, ‘eyalet meclis üyelerinin derin araştırmaları ve seçmenler üzerinde yapılan oylamaların’ etkili olduğu bilgisini paylaştı.

Yeni yasaya göre, Maryland polisi, daha önceki uygulamanın aksine, marihuana kokusunu veya bulundurulmasını şüphelilerin aranması için gerekçe gösteremeyecek ve benzer bir yasa gereği, marihuananın ebeveynler ve vasiler tarafından kullanılması, devlet yetkilileri tarafından çocuk ihmali olarak değerlendirilemeyecek.

Maryland Ticaret İdaresi 11 Temmuz’da, marihuana satışı için sermaye desteğine ihtiyaç duyan işletmelere 40 milyon dolarlık hibe fonu ayırdığını, başvuruların 1 Ağustos’tan itibaren ön onaya açılacağını duyurmuştu.

Maryland’de, mevcut tıbbi marihuana işletmelerinin de yetişkin kullanım pazarına hizmet edebilecek ek lisans edinmesi için aynı fondan yararlanabileceği belirtilmişti.

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