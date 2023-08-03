AKP, Disney Plus’a ‘her türlü karşılığı’ verecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Disney Plus’ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz” dedi.

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Disney Plus yapımı ‘Atatürk’, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin çağrısı üzerine yayınlamayacağı iddiası tepkilere neden olmuş ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlatmıştı.

Daha sonra şirket açıklama yayımlamış, dizinin FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacağını açıklamıştı.

‘Disney Plus Türkiye yetkililerini çağıracağız’

Sabah’tan Rabia Sultan Dalkılıç’a konuşan Yayman, şunları dedi: “Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumu’nu göreve çağırıyoruz. Disney Plus’ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz.

Disney Plus hukuku arkadan dolanmak suretiyle kendilerine başka çözüm yolları buluyorlar. Ticari faaliyetlerinin engellenmesi ya da yasaklanması en doğru kararlardan biridir. Ama topyekün, lisansın iptali dahil her konunun konuşulmasına ve en sert yaptırımların uygulanmasını talep edeceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak.”

Disney Plus, temmuz başında orijinal yerli yapımları platformdan kaldırmıştı.