Mehmet Şimşek, enflasyon için 2024 ortasını işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak” dedi.

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Bugün açıklanan verilere göre Türkiye İstatistik Kurumu yıllık enflasyonu temmuzda yüzde 47,83 olarak hesapladı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse 12 aylık enflasyon yüzde 122,88.

Şimşek, verilerin açıklanmasından sonra Twitter’dan şunları yazdı: “Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon temmuzda yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.

Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir.”

Erkan, 2025 sonrasını işaret etmişti

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ‘atılacak adımları kabullendiğini’ söylemişti.

Bu açıklamayı takiben ekonomistler tarafından tek başına ve miktarı yetersiz bulunan faiz artışları gelmişti.

Aynı zamanda Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltmişti.

Yılın üçüncü enflasyon raporu toplantısında konuşan MB başkanı Erkan, şunları demişti: “2025 sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacaktır.”