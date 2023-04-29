Akşam Postası / 29 Nisan 2023

Kılıçdaroğlu: Son 10 günde girişilecek pis işleri biliyorum

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi son 10 gününde ‘pis işler’e girişileceğini bildiğini belirterek, sağduyu çağrısında bulundu.

İnce, Erdoğan’ın kuyruğuna takıldı, Kılıçdaroğlu’na yüklendi

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu İHA ve SİHA’lara çomak sokmakla suçladı.

Demirtaş’tan Ahmet Şık’a videolu yanıt

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmaz” diyen TİP Milletvekili Ahmet Şık’a yanıt verdi: “Selahattin’den HDP’yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz.”

KONDA anketleri: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, KONDA Araştırma’nın nisanda düzenlediği iki anketin sonuçlarını ve hazırlanan rapordan bulguları paylaştı.

Diyarbakır’da iki gazeteci daha gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu Diyarbakır’da gözaltına alındı.

Kapalıçarşı’da ‘kara para aklama’ iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, son dönemde ‘döviz merkezi’ haline gelen Kapalıçarşı’da kara para aklandığını iddia etti.

Erdoğan’dan muhabir Fulya Öztürk’e: Bunu aday yapacaktım, ortadan kayboldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine soru soran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk’e “Ya ben bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan” dedi.

Hande Fırat hibe eleştirileri karşısında Bill Gates’e sığındı

Tarım Bakanlığı’ndan hibe alacağı ortaya çıkan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, gelen eleştirilere karşı savunmasını paylaştı. Tarım arazisine yatırım yapan ABD’li milyarder Bill Gates’i örnek gösterdi.

Deprem bölgesinde sınıfta kalma kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde sınıfta kalma uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Soylu, ABD Başkanı Biden’a ‘meydan okudu’

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, ABD Başkanı Joe Biden’ın sözlerini abartarak oy istedi.