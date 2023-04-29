Soylu, ABD Başkanı Biden’a ‘meydan okudu’

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, ABD Başkanı Joe Biden’ın sözlerini abartarak oy istedi.

Fotoğraf: Süleyman Soylu (Twitter)

Dün yaptığı bir konuşmada kendinden geçen, 14 Mayıs’ın bir darbe girişimi olduğunu savunan ve LGBTİ’nin içinde insanla hayvan evlenmesinin de olduğu iddia eden Soylu şimdi de Biden’a meydan okudu.

Twitter’dan paylaştığı bir videoda Soylu, kendisini dinleyen vatandaşlara, ABD Başkanı Joe Biden’ın “Türkiye’yi Gezi, 17-25 Aralık, 6-8 Ekim ve 15 Temmuz’da yenemedik. Şimdi 14 Mayıs’ta yeneceğiz” dediğini iddia etti.

Parti flamalarının üzerinde yazana göre İstanbul’da yaptığı anlaşılan konuşmada Soylu, şunları söyledi:

*14 Mayıs’ı siyasi darbe yapmak istiyorlar. Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen Amerika’nın başkanı Biden. Hem de yıllar önce söyledi. Dedi ki Türkiye’yi Gezi olaylarında yenemedik, 17-25 Aralık darbesinde yenemedik, 6-8 Ekim olaylarında yenemedik, 15 Temmuz darbesinde yenemedik, ekonomik saldırılarla yenemedik.

*Erdoğan’ın bize tabii olmamasının hesabını soracağız. Nerede? Seçimde soracağız. Herkesi bir araya getireceğiz ve onu yıkacağız diyor. Şimdi bak bakalım, er mi yaman bey mi yaman? Biden sen mi kazanacaksın Türk milleti mi kazanacak?

*Birileri de çıkmış bana laf yetiştiriyorlar. Ya ben sizin kim olduğunuzu biliyorum zaten. Meclis’te yüzünüze söyledim. Hepsi bunların Amerika’nın çocukları Amerika’nın.

Biden’ın sözleri

Soylu, önceki paylaşımlarında Biden’in 2020 ABD başkanlık seçimleri sırasında dediği “Türkiye’deki muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım” sözünü hatırlatmıştı. Biden, başkan adayıyken Türkiye’deki muhalefetin desteklenmesi gerektiğini söylemiş, o dönem muhalefet ve iktidar Biden’a tepki göstermişti.

Biden, şunları söylemişti:

*Bence ona (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamentoya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için… Bu iş bir süre iyi gidiyordu.

*Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli.

*Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenecek duruma gelmeleri için hâlâ var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbeyle değil, seçim süreciyle. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

*Yani şunu göstermemiz lazım. Türkiye, Rusya’ya bağımlı olmayı istemek zorunda değil. Uzun bir zaman önce o elmadan bir ısırık aldılar. Ama şu ana kadar onlara davrandığımız şekilde davranmaya devam etmeyeceğimizi anlamak zorundalar. Yani çok endişeliyim. Hava üslerimiz ve onlara erişimimize dair de çok endişeliyim. Bence bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek, onun bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek bizim için son derece fazla iş olacak.