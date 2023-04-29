Kapalıçarşı’da ‘kara para aklama’ iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, son dönemde ‘döviz merkezi’ haline gelen Kapalıçarşı’da kara para aklandığını iddia etti.

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Döviz arzındaki sorun ve sıkı gözetim uygulamaları, Kapalıçarşı’yı yeniden gündeme taşıdı. Özel şirketlerden döviz borcu olan vatandaşa ve kamuya kadar birçok alanda talep Kapalıçarşı’ya yöneldi.

Kapalıçarşı bir ‘döviz merkezi’ haline gelirken, bankalardaki döviz kuruyla Kapalıçarşı kuru arasında büyük farklar oluşmaya başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’sa Kapalıçarşı’da kara para aklandığını iddia etti.

Kapalıçarşı’ya getirilen yüklü dövizlerin kaynağının sorulmadığını belirten Karabat, ‘yapılmayan’ satışların ‘yapıldı’ gibi gösterildiğini öne sürdü.

Karabat ayrıca bazı Türk bankalarının da bu olaylara karıştığını ve yaşananlardan Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), Merkez Bankası (MB) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkililerinin de haberdar olduğunu iddia etti.

‘Oyunu deşifre edelim’

Twitter hesabından çarkın nasıl işlediğine dair iddialarını anlatan Karabat şunları kaydetti:

*İkili kur sistemine geçerek Kapalıçarşı’yı döviz üssü haline getirdiler ve orada dönen kayıt dışı paranın haddi hesabı yok. Ülkemiz açısından çok tehlikeli bir oyunu deşifre edelim.

*Yerli ve milli olmakla övünen AKP, 562 yıllık geçmişe sahip ve dünyanın ilk alışveriş merkezi olarak bilinen Kapalıçarşı’nın adını kirletecek işler yapıyor. İhtiyaç olmamasına rağmen Kapalıçarşı’yı dövize yön veren merkez haline getirdiler.

‘Kaynağı sorulmuyor’

*Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına getirilen yüklü dövizlerin kaynağı sorulmuyor. Bir de, özellikle belirtmek istiyorum, Libyalı ve Iraklı bazı kişiler, kredi kartları ile altın almış gibi yapıyorlar. Oysa ortada altın alışverişi yok.

*Mesela 1 milyon dolarlık altın alınmış gibi pos cihazı kullanılıyor. Turist görünümlü bu kişi satış işleminin yapıldığı kuyumcudan 800 bin dolar alıyor. Aradaki 200 bin dolar ise bu çarkı işletenlerin cebine komisyon olarak giriyor. Kara para da böylece aklanmış oluyor.

*Irak ve Libya’dan kara paralarını yurt dışına çıkaramayanlar, alışveriş süsü verilerek bu paraları Türkiye üzerinden dolaşıma sokuyor. Terör mü, uyuşturucu mu, silah veya insan kaçakçılığı parası mı belli değil.

‘Haberleri var’

*Buradaki tezgaha maalesef bazı bankalarımızın da adı karışıyor. MASAK, MB ve SPK yetkililerinin bu olaydan haberleri var. Hatta bu işe bulaşıp dolandırılan Türk vatandaşları da var ve bunlar İstanbul başsavcılığına başvuruda bulundu.

‘ABD takip ediyor’

*Bu durum sadece Türkiye’yi de ilgilendirmiyor. ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi de bu konuyla yakından ilgileniyor. Eğer ki bizim bankalarımızın bu işte bir parmağı varsa, ağır yaptırımlar söz konusu.

*Milyar dolarların aklandığı ifade ediliyor. Bu konuyla ilgili bizim basınımızda da haberler çıktı ancak herhangi bir yalanlama olmadı. Belli ki AKP giderayak yeni vurgunların peşinde. Uyarıyorum. Bu işe bir an önce son verin!

*Birkaç dükkanın yaptığı bu kirli işler, binlerce esnafımızın yer aldığı dünya mirası Kapalıçarşı’mıza mal edilemez. Buna izin vermeyiz. Ata yadigarına biz sahip çıkacağız.