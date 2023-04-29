Erdoğan’dan muhabir Fulya Öztürk’e: Bunu aday yapacaktım, ortadan kayboldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine soru soran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk’e “Ya ben bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan” dedi.

Görsel: CNN Türk

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı’nda devam eden Teknofest’e katıldı. Aliyev’in kullandığı Togg marka araçla alana gelen Erdoğan’ın, Fulya Öztürk’ün sorularını yanıtlarken kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Erdoğan, Aliyev’e Öztürk için “Ya ben bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan. Biraz çok çalış. Bu tam milli” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Öztürk için “İkinci Karabağ savaşında en tehlikeli yerlere gitti. Bizimle ağladı, bizimle sevindi, bizimle kutladı. Bu kız, bizim kız” diye konuştu.