Demirtaş’tan Ahmet Şık’a videolu yanıt

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmaz” diyen TİP Milletvekili Ahmet Şık’a yanıt verdi: “Selahattin’den HDP’yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz.”

Demirtaş Twitter’dan bir de video paylaştı.

Fotoğraflar: HDP/AA

Şık, HDP listesinden milletvekili olduktan sonra 2020’de bu partiden ayrılmıştı. Daha sonra TİP’e katılan Şık’ın dün eski partisine ilişkin sosyal medyaya düşen sözleri gündem olmuştu.

İktidara yakın Ülke TV’de paylaşılan görüntüde Şık’ın “Selahattin (Demirtaş) bugün canımıza okumuş. Güya aynı ittifaktayız. Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmaz. Bu ülkenin Türk faşisti var. Bir de Kürt faşistiyle uğraşamam” dediği duyuluyor.

Şık bu sözleri nedeniyle daha sonra özür dilemişti.

‘Selahattin’den HDP’yi çıkarsan’

Edirne Cezaevi’ndeki Demirtaş’sa Şık’a yanıt niteliğinde Twitter’da bir mesaj ve video paylaştı.

Mesaj şöyle:

“Seçime 14 gün var. Kim ne derse desin, dikkatimizi asla dağıtmadan işimize bakalım.

Halkımıza zafer sözümüz var, önce bunu yerine getirelim.

Ve Selahattin’den HDP’yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz.

An serkeftin an serkeftin.”

‘Ömrümün sonuna kadar’

Demirtaş’ın paylaştığı videoysa eski bir konuşmasına ait: “Doğru çözüm önerilerini anlattığım için, yani HDP’yi anlattığım için varım. Yoksa başka partinin başında olunca ben aynı ben olmam. Bu kişiyle ilgili, kişiyle bağlantılı bir şey değil, doğru ilkeleri doğru anlatmakla ilgili bir mevzudur. Kaldı ki biz futbolcu falan değiliz, şu partiden bu partiye transfer olacak kişiler değiliz. Siyasi davası olan, özgürlük davası olan, demokrasiye inanan insanlarız. Ben bu partiyle siyasete doğdum, ömrümün sonuna kadar da bu partide var olurum.”