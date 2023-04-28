Ahmet Şık ve TİP, HDP’den özür diledi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ve TİP, Şık’ın HDP’ye ilişkin sosyal medyaya sızan sözleri nedeniyle özür diledi.

Ahmet Şık. (AA)

Şık, HDP’den milletvekili olup 2020’de istifa etmişti. Daha sonra TİP’e katılan Şık’ın bugün eski partisine ilişkin sosyal medyaya düşen sözleri gündem oldu.

İktidara yakın Ülke TV’de paylaşılan görüntüde Şık’ın “Selahattin (Demirtaş) bugün canımıza okumuş. Güya aynı ittifaktayız. Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmaz. Bu ülkenin Türk faşisti var. Bir de Kürt faşistiyle uğraşamam” dediği duyuluyor.

Türkiye İşçi Partisi – TİP Milletvekili Ahmet Şık:



📌“Bak Selahattin bugün canımız okumuş güya aynı ittifaktayız”



📌”Selahattin’i çıkar he HDPden ortada HDP kalmaz”



📌“Ben Kürt faşisti ile Uğraşamam bu kadar” pic.twitter.com/VNVMeQ28Bh — Sait Sırdaş (@saitsirdas) April 28, 2023

Özür mesajı

Bu sözler, HDP’den ittifak ortağı TİP’e gelen eleştirilerin daha da yükselmesine neden oldu.

Bunun üzerine Şık, Twitter’dan özür mesajı paylaştı:

“Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP’li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP’li yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum. Öncelikle 14 Mayıs’a dek ve sonrasındaki ortak mücadele geleceğimiz boyunca da yegane çabam, barış ve kardeşlik arzumuza zarar vermemek, ittifakımızda cisimleşen umutlara gölge düşürmemek olacak.”

Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP’li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP’li yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum. Öncelikle 14 Mayıs’a dek ve sonrasındaki ortak… — ahmet şık (@sahmetsahmet) April 28, 2023

TİP’in mesajı da şöyle:

“İstanbul milletvekilimiz Ahmet Şık’ın bugün kamuoyuna yansıyan sözleri partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi vekilimizin bugüne dek koruduğu mücadele kimliği açısından da talihsiz ve kastını aşan ifadeler içermektedir. Bu sebeple, başta HDP’li dostlarımız olmak üzere ittifak güçlerimizden, Kürt halkından, sol kamuoyundan ve tüm yurttaşlarımızdan özür diliyoruz. Barış ve kardeşlik için sürdürdüğümüz mücadeleden ve dayanışmamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”