Hande Fırat hibe eleştirileri karşısında Bill Gates’e sığındı

Tarım Bakanlığı’ndan hibe alacağı ortaya çıkan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, gelen eleştirilere karşı savunmasını paylaştı. Tarım arazisine yatırım yapan ABD’li milyarder Bill Gates’i örnek gösterdi.

Tayyip Erdoğan ve Hande Fırat.

Milli Gazete dün, iktidara yakın gazetecilerden Hande Fırat’ın küçükbaş hayvancılık işine girdiğini ve yapacağı yatırımdan dolayı Tarım Bakanlığı’ndan 3,5 milyon lira hibe alacağını bildirmişti.

Twitter’daki paylaşımında henüz hibe almadığını ancak vadettiği yatırımı yapınca hibe alacağını dile getiren Fırat, hibenin miktarından bahsetmedi.

Açıklamada Fırat, ’emeklilik projesi’ olarak ‘birçok yatırımcının yaptığı’ gibi tarım arazisi satın aldığını belirtti. Fırat, buna örnek olarak ABD’li milyarder girişimci Bill Gates’in bile tarım arazisi aldığını söyledi.

Henüz hibe almadığını ancak söz verdiği ’22 milyon TL’lik’ yatırımı yaptıktan sonra hibe alacağını kaydeden Fırat, gerekli denetimlerden geçtiğini ve süreç boyunca herhangi bir bakanlık yetkilisini aramadığını söyledi. Fırat, hibenin her yatırımcı gibi hakkı olduğunu savundu.

Fırat ayrıca, ‘kimse ismini görüp kapı açmasın’ diye vekaletini şoförüne verdiğini dile getirdi.

Kendisi üzerinden kimsenin iktidarı vurmaması gerektiğini kaydeden Fırat amacının ‘Türkiye’ye yararlı olmak’ olduğunu söyledi.

Fırat’ın tam açıklaması şöyle: