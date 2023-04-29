Deprem bölgesinde sınıfta kalma kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde sınıfta kalma uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

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Özer, İstanbul’da Sabancı Öğretmen Evi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

Hürriyet Gazetesi’nden Nuran Çakmakçı’nın aktardığına göre Özer, deprem bölgesinde sınıfta kalma uygulaması olmayacağını dile getirdi.

Özer, şunları söyledi:

* Yıl sonu ortalamasında normal şartlar altında birinci dönem ve ikinci dönem performansı birlikte değerlendiriliyor. Ancak bu sene deprem bölgesinde farklı bir uygulama var. Eğer öğrencinin ikinci dönem notu düşükse yıl sonu ortalaması için birinci dönem notu esas alınacak.

* Bilindiği gibi deprem bölgesinde devam zorunluluğu da yok. Eğer ikinci dönem öğrenci sınavlara girmemişse yine birinci dönem puanı esas alınacak. İkinci dönem okula devam edip sınavlara girdiyse ve ortalaması birinci dönemden daha yüksekse bu defa iki dönemin ortalaması alınacak.

* Lise öğrencileri başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları 19-25 Haziran’da.

* Bu uygulamalar Elazığ hariç 10 ilde geçerli olacak.

Özer ayrıca, yeni atanacak 45 bin öğretmenin yarısını deprem bölgesine atayacaklarını dile getirdi. Çoğunluk da Hatay’a atanacak.