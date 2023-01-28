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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 28 Ocak 2023

Erdoğan adaylığı ‘tartışmaya kapadı’: Kronometre sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek adaylığının önünde engel oluşmadığını söyledi.

Selçuk Bayraktar ‘adaylık’ sorusunu yanıtladı: Bunlar tevatür

Demirtaş muhalefeti uyardı: İktidar, seçim öncesi Kobani’ye saldırmayı planlıyor

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iktidarın seçimden önce Suriye’nin kuzeyinde YPG’nin kontrolündeki Kobani’ye saldırmayı planladığını belirterek, muhalefeti uyardı.


Demirtaş: Sipariş anketlere bakmayın, çete feci şekilde kaybediyor

Akşener: Sinan Ateş’ler katledilmesin diye birinci parti olmak zorundayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın öldürülen eski başkanı Sinan Ateş’i hatırlatarak, “Tek adam rejiminde hala failleri bulunamıyorsa bir daha Sinan Ateş’ler katledilmesin diye birinci parti olmak mecburiyetimiz var” dedi.

Akademinin ‘outlet’i: Taşra üniversiteleri

İmamoğlu: Bir kişi gidecek, milletin hükümeti gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masanın neferi olacağını ve masanın koyacağı süreç için çok çalışacağını söyledi.

Kim Kardashian Harvard Üniversitesi’nde ders verdi: Kim, kime ne öğretiyor?

ABD’den Türkiye’ye ‘yaptırım’ ziyareti

ABD Hazine Bakanlığı üst düzey yetkilisi Brian Nelson, yaptırım listesindeki Rus şirketlerle iş yapılmasının olası sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunmak üzere Türkiye’ye gelecek.

Kudüs’te patlama: Yedi kişinin öldüğü sinagog saldırısında 42 tutuklama

İsrail polisi dün Doğu Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 42 kişiyi tutukladı.

İran’da 26 günde 55 kişi idam edildi

İran İnsan Hakları Derneği, 27 Ocak itibariyle 55 kişinin idam edildiğini, son protestolardaysa en az 488 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Merkez Hakem Kurulu yönetimi istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik istifa etti.

Orta yaş krizi geliyor: Açın kollarınızı, kucaklayın

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Akşam Postası / 28 Ocak 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

12 gün evliliğe 10 milyon dolar miras

Anı kitabı ‘Love, Pamela’ önümüzdeki günlerde çıkacak olan Pamela Anderson’a, 12 gün evli kaldığı kocasının mirasından 10 milyon dolar düşmüş.