Kim Kardashian Harvard Üniversitesi’nde ders verdi: Kim, kime ne öğretiyor?

EMRE ZOR

Dünyaca ünlü popüler kültür yıldızı Kim Kardashian geçen hafta Harvard Üniversitesi’nin İşletme Bölümü’nde iki saatlik bir ders verdi, ‘tüketiciye ulaşmanın sırlarını’ anlattı. Bakalım, bu dersten kim ne öğrendi?

Kim Kardashian okul kampüsünden fotoğraflarını ‘ölmeden önce yapılacaklar listesi’ etiketiyle paylaştı. Fotoğraf: Instagram

Geçen hafta Cuma günü ABD’nin en ünlü üniversitesi, dünyanın en ünlü yıldızını ‘misafir hoca’ olarak ağırladı.

42 yaşındaki reality şov yıldızı, girişimci, influencer Kim Kardashian, ABD’nin Boston şehrindeki Harvard Üniversitesi’nin işletme yüksek lisans öğrencilerine, 2019’da kurduğu giyim markası SKIMS’in milyar dolarlık hikayesini anlattı. Tüketiciye ulaşma ve onunla bağ kurma konusundaki ‘sırlarını‘ paylaştı. Yaklaşık iki saat süren ders kaydedilmedi.

Öğrenciler memnun

Kim Kardashian ne yapsa konuşuluyor, elbette Harvard’da ders vermesi de konuşuldu. Öğrencilerin çoğu dersten memnun kalsa da, üst düzey CEO’ların ve öne çıkan siyasetçilerin davet edildiği Harvard İşletme Okulu’nda Kardashian gibi ‘popüler kültür ürünü’ bir figürün ders vermesi sosyal medyada eleştirildi.

‘Ününü ucuz reality şov programlarına ve İnternete sızan seks kasetlerine borçlu olan bir skandallar kraliçesinin Harvard’da ne işi olduğunu’ sorgulayanlar oldu.

Adını markaya dönüştürmeyi başaran, Instagram’da 342 milyon takipçi edinen, reklam aldığı paylaşımlarda gönderi başına 300-500 bin dolar kazananan, Harvard’daki dersinde bahsettiği SKIMS markasının değerini üç senede 3.2 milyar dolara çıkaran girişimcinin, işletme okulunda misafir hoca olup olamayacağı tartışmasına şimdilik hiç girmezsek, bu işten en zararlı çıkan Harvard Üniversitesi oldu.

‘Harvard da Kardashian kadar demode’

Risk Sermayesi Şirketi FirstMark’ın ortağı Matt Turck, Kardashian’dan çok, Harvard’ı da ‘gömen‘ bir tweet attı: “1990’larda İşletme yüksek lisansı eğitimde zirveydi, iyi bir kariyer için olmazsa olmazdı. Şimdi ise yapay zeka programı ChatGPT sınavları geçebiliyor ve Kardashian ders veriyor.“

‘Üniversiteye gitmenin eskisi kadar önemli olmadığı’ tartışması da bu vesileyle tekrar gündeme geldi. Mark Zuckerberg’den Bill Gates’e üniversiteyi yarım bırakan milyarderler hatırlandı.

Harvard mezunu ne kadar kazanır?

İyi bir kariyere ulaşmak veya zengin olmak için diplomanın şart olmadığı tekrar edildi, genç influencer’lar örnek gösterildi.

Kardashian’ın 80 milyon dolar yıllık geliriyle Harvard yüksek lisanslı birinin ortalama 175 bin dolar yıllık geliri karşılaştırdı, ‘kimin kime ders vereceğinin açık olduğu’ söylendi.

Bu tartışmalar, Kim Kardashian’nın dersinin yalnızca Harvard’lı bir grup işletme öğrencisi değil herkes için derslerle dolu olduğunu gösteriyor.