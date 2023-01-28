İmamoğlu: Bir kişi gidecek, milletin hükümeti gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masanın neferi olacağını ve masanın koyacağı süreç için çok çalışacağını söyledi.

İmamoğlu Bilecik’teydi. (İBB)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik’te basın buluşması, esnaf ziyareti, meydanda halkla buluşma etkinlikleri sonrasında ‘Halkın Esnafı Projesi’ tanıtım toplantısına katıldı.

Ülke gündemini değerlendiren İmamoğlu şunları söyledi:

* Kendini milletin üstünde görenlerin, milli iradeyi gasp etmeye kalkanların sonu, bu topraklarda hep hüsran olmuştur. İnanın ki yine hüsran olacak.

* Türkiye’yi kendi mülkleri zanneden bir avuç insan aklımıza, sağlığımıza, iyi kalbimize, güler yüzümüze, hoş görümüze mağlup olacak. Gün gelecek şarkılarımızla, türkülerimizle, halayımızla, horonumuzla, zeybeğimizle gülümseyen yüzümüze yenilip, gidecekler. Bir kişi yenilecek, millet kazanacak. Hiçbir zaman “Benim partim kazandı” demeyeceğiz. “Millet kazandı” diyeceğiz. Çünkü biz, CHP ve altılı masanın bütün siyasi partileri, millet için çalışacağız.

* Bakın eğri oturacağız, doğru konuşacağız, adil olacağız. Adalet önemlidir. Hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı susan, dilsiz şeytandır. Buna biz gelemeyiz. Hukuksuzluk varsa, Diyarbakır’daysa, ona da karşı duracağız. Mardin’deyse, ona da karşı duracağız. İstanbul’daysa, ona da karşı duracağız.

* Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Çocuklarınızın zincire vurulmasını -mecazi anlamda kullanıyorum- zihninin zapt edilmesini, fikri hür, vicdanı hür nesiller değil de iki dudağın arasından çıktığının yapıldığı ya da öyle kürsüden devletin yöneticilerine fırça atan, onu aşağılayan bir aklın var olmadığı bir Türkiye istiyorum kardeşim. Ben, şahsen üç evladımı öyle bir akla, öyle bir mantığa emanet etmem. Emanet ederim diyen bir akıl varsa elini kaldırsın. Ben etmem. Benim çocuğum özgür kardeşim. Benim çocuğum yetenekli. Benim ülkemin her çocuğu, benim çocuğum gibi. En az benim çocuğum kadar yetenekli. Bunun doğusu batısı, güneyi, kuzeyi yok. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i yok.

* Altılı masanın ve önümüze koyulacak bu sürecin hep birlikte neferi olacağız, Türkiye’yi birlikte güçlendireceğiz. Bu sürecin neferi olacağım. Altılı masanın ve önümüze koyulacak bu sürecin hep birlikte neferi olacağız, Türkiye’yi birlikte güçlendireceğiz. Onun için milletin ittifakını güçlendirmek, milletin iktidarı elde etmesini sağlamak demektir. Bir kişi gidecek, milletin hükümeti gelecek. Milletin hükümeti de bu ülkeyi güçlendirecek.

Adıgüzel de şunları söyledi.

* Öyle bir akıl var ki karşımızda, bizimle sokakta baş edemeyen, esnafa gidip kendini anlatamayan, vatandaşa kendini anlatamayan akıl çeşitli yargı oyunları ile YSK’yı siyasallaştırarak, yargıyı siyasallaştırarak belediye başkanlarımızı hedef alıyor. Haksız hukuksuz kararlarla 6 Mayıs’ta İstanbul seçimlerini iptal ettirenler, korkulu rüyalar görüyorlar. “İstanbul’u kaybettik, Türkiye’yi kaybedeceğiz” diyorlar. Bunu hazmedemiyorlar.