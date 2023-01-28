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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üçüncü defa aday olamayacağı açıklamasına dair “Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar” dedi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Önceki gün toplanan ‘altılı masa’ liderleri, ortak açıklamada Erdoğan’ın seçim yasasına göre üçüncü defa aday olamayacağını vurgulamıştı. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş de bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi vereceğini açıklamıştı.


Denizli’de, partisinin danışma meclisi toplantısında konuşan Erdoğan, bu açıklamalara işaret ederek, önünün kesilmek istediğini savundu.

AA’nın haberine göre Erdoğan’ın ilgili açıklaması şöyle:

“CHP ve ortakları olmadık bahanelerle bizi engellemeye çalışırken hamdolsun biz yüzlerce başlıkta ülkemize eser kazandırdık. Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar fakat bizim karşımıza çıkarak bizimle er meydanında rekabet edecek bir isim dahi bulamıyorlar. Bir ara, ‘Seçim tarihi netleşsin, adayımız hazır’ dediler. Daha sonra ‘Aday belli ama yıpratmamak için açıklamıyoruz’ bahanesine sarıldılar. Şimdi de Anayasa’dan, Seçim Yasası’ndan bihaber çıkışlarıyla ‘Madem bizim adayımız yok cumhur ittifakının da olmasın’ demeye getiriyorlar. Kendi seçmenleri başta olmak üzere milletin karşısına bir isimle çıkmak yerine geçmişte söylediklerini inkar pahasına bize sataşıyorlar. Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 16 yıl önceki ‘367 vari’ hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar.”

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