Akşener: Sinan Ateş’ler katledilmesin diye birinci parti olmak zorundayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın öldürülen eski başkanı Sinan Ateş’i hatırlatarak, “Tek adam rejiminde hala failleri bulunamıyorsa bir daha Sinan Ateş’ler katledilmesin diye birinci parti olmak mecburiyetimiz var” dedi.

Meral Akşener. (ANKA)

Akşener, partisinin Samsun 3’üncü Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

ANKA’nın haberine göre 2019 yerel seçimlerinde CHP’yle ittifak kurduklarını hatırlatan Akşener, “O ittifakı biz Türkiye için istediğimiz için birçok o masaya oturduğumuzda feragatte ve fedakarlıkta bulunduk. Sonuç 11 büyükşehir ve özellikle de İstanbul ve Ankara alındı” diye konuştu.

Akşener’in konuşmasından öne çıkan diğer bölümler şöyle:

* Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi verdi, helalleşme çerçevesi içinde olduğunu söyledi. Sayın Erdoğan bunu kendine bir pas olarak aldığını iddia etti. Yazıklar olsun sayın Erdoğan, 28 Şubat’ta acı çeken kadınların, onların annelerinin babalarının, eşlerinin o acısı o haksızlığa uğramanın getirdiği ruh dünyası seni bu ülkede 20 yıl iktidar etti, sana milletin adamı dendi. Hey gidi Erdoğan, meğer bütün bunlar pasmış ve gole çevrilmesi gerekirmiş. Yazıklar olsun sana. Senin için güç, gol atmak her şey oldu.

* Dayak yemeyi, öldürülmeyi göze alarak geldik. Sinan Ateş gibi gençlerimizin katledildikten sonra tek adam rejiminde hala failleri bulunamıyorsa bir daha Sinan Ateş’ler katledilmesin diye birinci parti olmak mecburiyetimiz var.