Kudüs’te patlama: Yedi kişinin öldüğü sinagog saldırısında 42 tutuklama

İsrail polisi dün Doğu Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 42 kişiyi tutukladı.

Dün Kudüs’te meydana gelen, yedi kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 42 kişi tutuklandı. Bugün meydana gelen ayrı bir saldırıdaysa iki kişi daha yaralandı.

CNN’in haberine göre, İsrail polisi ikinci saldırıyı düzenleyen kişinin 13 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi. Çocuğun ‘etkisiz hale getirildiği’ açıklandı ama daha fazla ayrıntı verilmedi.

Yetkililer, iki saldırıya yanıt olarak, ‘gerektiğinde istisnai olaylara derhal müdahale etmek’ için Kudüs bölgesine ‘kalıcı‘ bir terörle mücadele biriminden memurlar yerleştirdi.

Dün sinagoga saldıran kişinin Doğu Kudüslü bir Filistinli olduğu iddia edildi, olayın ardından polis tarafından vurulduğu açıklandı. İsrail polis komiseri Kobi Şabtay, saldırıyı ‘son yıllarda karşılaşılan en kötü saldırılardan biri‘ olarak niteledi.

Perşembe günü, Batı Şeria’daki Cenin’e İsrail askerlerinin yaptığı baskın sırasında dokuz Filistinli’nin öldürülmesinden beri bölgede gerilim yüksek.