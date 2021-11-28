Akşam Postası / 28 Kasım 2021

DSÖ, neden ‘Nu’ ve ‘Xi’ harflerini geçip yeni varyanta ‘Omicron’ adını verdi?

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), corona virüsünün ‘B.1.1.529’ varyantını adlandırırken neden Yunan alfabesindeki ‘Nu’ ve ‘Xi’ harflerini pas geçip ‘Omicron’da karar kıldığı merak konusu oldu.

DEVA Partili Gürcan iki yıldır takip ediliyormuş

‘Siyasi ve askeri casusluk’ suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alınarak Ankara Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan’ın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İmamoğlu’ndan, bakanlığa ‘aydınlatma’ tepkisi: Sorunları hiç umursamamak demek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın cadde ve sokaklardaki aydınlatmaların sabah erken sönmesine, akşam da geç yanmasına ilişkin aldığı karara tepki gösterdi.

Satılık konutta en pahalı il ve ilçe hangileri, fiyatlar en çok nerede arttı?

Türkiye’nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili Muğla, en pahalı ilçesiyse İstanbul’un Beşiktaş ilçesi oldu.

Milletvekili doğuma bisikletle gitti

Yeni Zelanda’da, hamile milletvekili Julie Anne Genter sancısı tutunca bisikletle hastaneye gitti; hem de ikinci kez!

‘Corona’ nedeniyle eksik kadroyla maça çıkan Belenenses 48 dakika dayanabildi

Portekiz Birinci Futbol Ligi’nde oynanan Belenenses-Benfica maçı tarihe geçti! Ev sahibi ekip, 17 corona virüsü vakası nedeniyle dokuz kişiyle sahaya çıktığı maçta sakatlıklar nedeniyle altı kişi kalınca 48’inci dakikada müsabaka sona erdi.