İmamoğlu’ndan, bakanlığa ‘aydınlatma’ tepkisi: Sorunları hiç umursamamak demek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın cadde ve sokaklardaki aydınlatmaların sabah erken sönmesine, akşam da geç yanmasına ilişkin aldığı karara tepki gösterdi.

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İmamoğlu’nun Twitter hesabı üzerinden paylaştığı Cumhuriyet haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bakanlığın elektrik dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıyla, “Cadde ve sokaklardaki aydınlatmalar sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak” diye talimatını verdiğini söyledi.

İBB başkanı şunları kaydetti: “Sabit saat uygulaması yüzünden zaten güne zifiri karanlıkta başlanıyor. Bir de bakanlık ‘Sokak aydınlatmaları sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak’ diyor. Bu, uygulamanın getireceği güvenlik ve diğer sorunları hiç umursamamak demek.”

İmamoğlu, daha önce birçok kez ‘sabit saat uygulamasından vazgeçilip yaz/kış saatine geçilmesi’ gerektiğini dile getirmişti.

Türkiye, 8 Eylül 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Danıştay, 697 sayılı yasaya göre bakanlar kurulunun böyle bir karar vermeye yetkisi olmadığının altını çizerek, 14 Eylül 2017’de kararın yürütmesini durdurmuştu. Ancak bakanlar kurulu önce 28 Ekim 2018’e kadar uygulamanın devamına karar vermiş, 3 Ekim 2018’de de kalıcı olarak yaz saati uygulamasına geçme kararı alınmıştı.