İmamoğlu: Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilip yaz/kış saati uygulamasına geçilmesi gerektiğini’ söyledi.

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Türkiye, 8 Eylül 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Danıştay, 697 sayılı yasaya göre bakanlar kurulunun böyle bir karar vermeye yetkisi olmadığının altını çizerek, 14 Eylül 2017’de kararın yürütmesini durdurmuştu. Ancak bakanlar kurulu önce 28 Ekim 2018’e kadar uygulamanın devamına karar vermiş, 3 Ekim 2018’de de kalıcı olarak yaz saati uygulamasına geçme kararı alınmıştı.

İmamoğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor.”